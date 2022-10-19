У Тернополі вже відчутно похолодання, а опалювальний сезон ще не починають. До того ж, ця зима може бути однією з найважчих через можливі проблеми з газо та електропостачанням. Тож варто потурбуватися про збереження тепла у квартирах.

Як недорого утеплити своє помешкання та що для цього продають у Тернополі? Про це у матеріалі “20 хвилин”.

Багато тернополян та жителів області вже готуються до можливих труднощів з теплопостачанням та електроенергією. Хтось встановлює твердопаливні котли та утеплює помешкання. Хтось – придбав генератор або зарядну станцію. Однак це потребує чималих витрат, які дозволити собі можуть не всі. Однак готуватися до зими варто.

Скуповувати обігрівачі не варто

У міській раді Тернополя радять тернополянам утеплити свої помешкання та зменшити тепловтрати, аніж купувати обігрівачі. Вони малоефективні та можуть спричинити пожежу. До того ж, після масованих ракетних обстрілів російськими терористами об’єктів енергетики України, влада закликає максимально знизити свої енерговитрати та не перенавантажувати мережу.

– Ми не радимо мешканцям купувати обігрівальні електроприлади, бо вони перевантажать електромережі будинку, – каже завідувач сектору з енергоефективності Тернопільської міської ради Павло Савечко. – Натомість можна поставити тепловідбиваючі екрани з фольги за батареями опалення, замінити лампи розжарювання на світлодіодні або замінити в наявних металопластикових вікнах однокамерні склопакети на двокамерні з енергонапиленням.

Є висока ймовірність, що опалювальний сезон 2022/2023 буде досить складним – зазначають у міськраді . Це означає, що мінімальна температура в квартирах буде лише +18°С або і менше. В деяких країнах люди вже звикли до таких умов, тож турбуються про теплозбереження.

– Для прикладу, температура сну у Великій Британії у багатьох будинковолодіннях програмується мешканцями на рівні +15°С, – каже Павло Савечко. – Подбайте завчасно про термобілизну. Всі багатоквартирні будинки Тернополя забудови XX століття відповідають найгіршому класу енергоефективності G. Схожа ситуація із житловим фондом Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Естонії, Латвії, Литви. Її вирішували впродовж десятиліть шляхом проведення термомодернізації багатоповерхівок. Таке утеплення має багато переваг. Зменшуються тепловтрати в зимовий період, а в літній період відсутній перегрів. Продовжується термін експлуатації будівель. Підвищується комфорт. Зменшуються комунальні витрати.

Як зберегти тепло

Однак далеко не всі тернополяни мають достатньо коштів для того, аби замінити дерев’яні вікна на металопластикові та утеплити стіну фасаду. Адже це десятки тисяч гривень.

Зберегти тепло в будинку можна простими та бюджетними методами. Безумовно, вони не зможуть дати такий ефект, як утеплення стін, але зможуть значно знизити тепловтрати. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості нагадують українцям, як можна зберегти тепло в домі. Допомагають навіть закриті штори!

Утепліть вікна – до 20% загальних втрат тепла спричиняють негерметичні двері й вікна. Вікна з подвійним або потрійним заскленням забезпечать надійний захист від протягів і зменшать втрати тепла до 50%. Встановлюйте нові вікна в один рівень із зовнішньою стіною будинку – це дозволить усунути «містки холоду». Використовуйте ізолюючу стрічку для старих вікон. Закриті штори збережуть тепло всередині будинку. Усувайте протяги!

Установіть тепловідбивні екрани – стіна за радіатором може нагріватися до 50 градусів. Шкода витрачати стільки тепла на розігрів цегли чи бетонних плит, особливо коли в оселі холодно. Закріпіть на стіні поза радіатором тепловідбивний екран з листа фольги, який буде відбивати тепло в приміщення та підвищить ефективність обігріву кімнати.

Двері назовні з будинку або квартири повинні бути ізольовані від протягів і витоків тепла.

Скільки це коштує у Тернополі

Журналісти дізналися, скільки коштують матеріали для утеплення вікон та дверей. Для цього ми пішли на ринок. Там ми зустріли чимало людей, які вже прийшли за ущільнювачами та клейкою стрічкою для вікон.

– У мене стара квартира, ще «хрущовка» з централізованим опаленням, – каже тернополянка Тамара. – Вікна та двері старі. Минулого року було відносно тепло взимку, а як буде тепер – хто зна. Тому прийшла купити стрічку, щоб позаклеювати вікна, вату. Треба пристосовуватися. На заміну вікон я не маю грошей. Утеплити будинок також дуже дорого. Тому рятуватимемось простими методами.

У багатьох продавців можна придбати спеціальну самоклейну ущільнюючу стрічку. Вона є різного розміру та товщини. З одного боку вона має клейку поверхню.

Ціни на неї починаються від 15 гривень за метр. Це найтонша стрічка для вікон чи дверей з невеликими щілинами. Для вхідних дверей є товсті стрічки за 50 грн/м. Як кажуть продавці, для утеплення однієї кватирки потрібно майже 4 метри стрічки.

– Все залежить від розміру вікна, – каже один з продавців. – Якщо хвіртка маленька – 35 на 40 см, то вистачить півтора метри стрічки. Якщо більша, до прикладу 140 на 40, то вже майже чотири метри піде. Краще виміряти хвірку і порахувати, скільки потрібно.

Такої стрічки вистачить на 1–2 сезони кажуть продавці. Потім вона буда втрачати свої властивості.

Ціни на матеріали дивіться на інфографіці:

Ще один спосіб утеплення – закрити щілини ватою та заклеїти клейкою стрічкою.

– Якщо вам утепляти вікна, то краще взяти спеціальну паперову стрічку, а не звичайний скотч, – радить продавчиня пані Вікторія. – Скотчем дешевше, але коли навесні будете його відклеювати – може злізти фарба. Ще залишиться клей, який важко відтерти. Паперова стрічка легше знімається.

Коштує така 60–80 гривень. Такої має вистачити, щоб заклеїти всі вікна у квартирі. Також є менші та вужчі рулони по 30–40 гривень.

Велика упаковка вати (100 грамів) коштуватиме 15–20 гривень. Купити її можна у бідь–якій аптеці.

Екрануюча фольга для стіни коштує від 30 до 50 гривень за метр. Вона двошарова – екрануюча фольга та поліетилену. Ширина утеплювача – 1 метр. Ціна залежить від товщини.

Для однієї батареї потрібно приблизно 1–1,5 метри утеплювача. Це 30–75 гривень.

Також на ринку продають чимало обігрівачів, тепловентиляторів та конвекторів.