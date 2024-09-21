Уродженець Копичинець обіграв супергросмейстера на Всесвітній шаховій Олімпіаді

11–22 вересня у столиці Угорщини, Будапешті проходить 45-а Всесвітня шахова Олімпіада. У складі збірної України виступає уродженець Копичинців, відомий гросмейстер, котрий проживає у Львові Василь Іванчук.

У четвертому турі, 14 вересня, Василь Іванчук створив головну сенсацію на турнірі, обігравши супергросмейстера Веслі Со з США, а збірна загалом створила суперсенсацію, перемігши американців з рахунком – 2,5:1,5.

Нагадаємо, у 2009-му 40-річний Василь Іванчук оголосив про завершення кар’єри після поразки тоді 16-річному Веслі Со. Добре, що цього не сталося. Бо у 2024-му ось зараз 55-річний Василь Іванчук обіграв супергросмейстера Веслі Со на шаховій Олімпіаді.