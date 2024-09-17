УПЦ МП досі володіє 80 спорудами та 18 гектарами землі на Тернопільщині

В Україні загалом є близько 10 тис. юридичних осіб (парафії, єпархії і так далі), які відносяться до Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). І хоча УПЦ МП не є юридичною особою, проте як сукупність тисяч організацій ця структура володіє не лише власним майном, але й державним чи комунальним, переданим в оренду чи користування, пише ГОЛОС.

NGL.media разом з YouControl зібрали інформацію про усю нерухомість, зареєстровану на УПЦ МП в Україні. Усі дані взяті з держреєстрів станом на травень 2023 року.

Виявилося, що на Тернопільщині досі є 80 споруд і 49 земельних ділянок (загальна площа – 18 гектарів), якими володіє або користується УПЦ МП.

Здебільшого вони знаходяться у колишньому Кременецькому, Шумському та Збаразькому районах, хоча є і в Тернополі, а також у Бережанах та Борщеві. Так, у Кременецькому районі є 55 об’єктів нерухомості (шість з яких у Почаєві та Старому Почаєві), які мають приналежність до УПЦ МП, у Шумському – 12, Збаразькому – 4 і по одному – у Тернополі, Бережанах і Борщеві. Щодо землі, якою володіє московський патріархат, то 49 земельних ділянок розподілені у Тернопільській області наступним чином: Кременецький район – 35 (5-ть у Почаєві та Старому Почаєві), Шумський – 7, Збаразький – 5, Лановецький – 1, Борщівський – 1.

Процес переходу громад УПЦ під юрисдикцію ПЦУ триває з 2019 року, після отримання томосу про автокефалію ПЦУ, проте набирав обертів після російського вторгнення у 2022 році. Станом на початок липня до ПЦУ перейшли майже 1500 громад УПЦ (13% від загальної кількості), проте не завжди ці зміни належним чином оформлені у держреєстрах. Траплялися і випадки, коли громади заявляли про перехід до ПЦУ, але пізніше відмовлялися від таких намірів, або ж переходили у статус «незалежних»…