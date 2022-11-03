Українцям доводиться змінювати свої звички та вчитися використовувати електроприлади економніше. Багато людей почали програмувати пральні машини та бойлери на нічний час, а також відмовлятися від підігріву їжі в мікрохвильовій печі або використання електрочайника. Однак, усі перераховані вище побутові прилади не є найбільш енерговитратними.

За підрахунками “Укренерго”, понад чверть усієї електроенергії (28%) з’їдають комп’ютери (до 80 кВ/год) та телевізори (до 30 кВ/год).

Наприклад, комп’ютер, за умови використання щодня протягом п’яти годин, може витрачати від 20 кВт/год. Однак у потужних геймерських комп’ютерів і великих телевізорів споживання може досягати 80 кВт/год та 30 кВт/год на місяць відповідно.

А ось працюючи за ноутбуком, ви заощаджуєте електроенергію. Цей прилад набагато енергоекономніший. Якщо телевізор працює 1-2 години на день, це теж сильно не збільшить витрату електрики. Але дозволяти собі таку розкіш, як заснути, залишивши телевізор увімкненим, наразі собі не можна.

Українців просять відмовитись від використання кількох енерговитратних приладів одночасно. Потрібно вибрати: або ви вмикаєте і дивитеся телевізор або комп’ютер, але не все одразу.

На третьому і четвертому місці за кількістю електроенергії, що витрачається, – холодильник і пральна машинка. Вимикати холодильник не потрібно, а ось прати найкраще вночі, тоді машинка споживає менше електроенергії. Також можна відмовитися від електричного чайника та заощадити до 22 кВт*годину на місяць.