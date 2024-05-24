Ухилення від мобілізації: скількох українців розшукують ТЦК, і де встановили «рекорд»

Статистика по Тернопільщині залишається невідомою для загалу.

Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки України передали до Національної поліції інформацію про 94,5 тисяч громадян, які ухиляються від явки до військкомату за повістками.

Майже кожного п’ятого з них, а саме 20 031 особу було знайдено та доставлено до ТЦК та СП. Цю інформацію надали OBOZ.UA регіональні управління поліції в областях. Цікаво, що деякі підрозділи Нацполіції відмовилися передавати інформацію про ухилянтів журналістам.

Рекордну кількість ухилянтів зафіксували за чотири місяці 2024 року на Дніпропетровщині. До підрозділів поліції в цій області надійшло 38 282 звернення з ТЦК з даними осіб, які ухиляються від явки (служби). З них вже знайдено та доправлено до військкоматів 5 511 осіб.

У решті регіонів України ситуація така: Чернігівщина – 9115, знайшли 1429; Харківщина – 4664, знайшли 1954; Івано-Франківщина – 2328, знайшли 1814; Житомирщина – 8289, знайшли 2452; Полтавщина – 7433, знайшли 2591; Рівненщина – 9832, знайшли 1828; Вінниччина – 7288, знайшли 2325; Кіровоградщина – 5955, скільки знайшли не повідомляється; Хмельниччина – 1085, скільки знайшли не повідомляється.

Відмовилися надати дані про ухилянтів у Донецькій, Херсонській, Тернопільській, Черкаській, Одеській областях. У відповідях йдеться про те, що запитувана інформація є службовою, має обмежений доступ тощо. У Сумській, Київській, Закарпатській та Львівській областях на запит журналістів взагалі не відповіли.