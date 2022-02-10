За минулий рік в Україні продукти харчування подорожчали орієнтовно на 20 %. Цукор – взагалі на 88 %, а соняшникова олія – на майже 90 %.

У партії «УДАР Віталія Кличка» переконані, що ПДВ з джерела наповнення бюджету став джерелом корупції та додатковим фактором подорожчання продуктів харчування.

– Можливість у ручному режимі повертати чи не повертати ПДВ перетворює посадових осіб фіскальних органів на людей, від яких залежить безперебійна робота підприємств з мільярдними оборотами. Через податкові «скрутки» держава регулярно втрачає до 60 млрд грн на рік. З іншого боку, через ПДВ громадяни змушені переплачувати за продукти харчування 20 і більше відсотків, якщо врахувати корупційну складову, – зазначили в партії «УДАР Віталія Кличка».

Експерти «УДАРу» знають, як реально знизити ціни. Вони пропонують запровадити нульову ставку ПДВ на соціальні продукти харчування, на житлово-комунальні послуги та енергопостачання для населення. Йдеться про окремо визначений перелік «соціальних продуктів» – хліб, молоко, окремі види м’яса або на товарний ланцюжок для виробництва конкретних продуктів. Це також дозволить стимулювати попит на товари українського виробництва, пояснюють в «УДАРі Віталія Кличка».

Окрім того, за словами УДАРівців, доцільно скасувати ПДВ на всі продукти, вироблені в Україні. Заміна податку з обігу (ПДВ) на податок з продажу, що стягується в момент сплати за товари чи послуги, значно спростить життя українському бізнесу.

– Сьогодні настав час рішучих дій та нестандартних кроків. Влада не має права зволікати, бо від її нерозважливості й некомпетентності страждають українські громадяни, а бізнес не має ресурсів для розвитку. Скасуванням ПДВ на продукти харчування влада продемонструє, що реально бореться з корупцією, а не наживається на ній. Сьогодні добробут громадян та їхня захищеність від економічних негараздів є ключовим завданням. Йдеться не лише про безпеку, але й про виживання Української держави, – підсумували в «УДАРі Віталія Кличка».