Україна має домовитися з іноземними кредиторами про списання частини боргів.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

Нагадаємо, на XXV з’їзді «УДАРу» в Києві презентували економічний план дій «Захист. Безпека. Розвиток», де запропоновано шляхи подолання небезпечних викликів в Україні. Одним з пунктів програми є проведення переговорів з кредиторами щодо списання частини державного боргу України.

УДАРівці наголосили на тому, що в ситуації реальної загрози військового нападу Росії на Україну кожна бюджетна гривня має витрачатися з максимальною ефективністю. Саме тому зараз основні кошти необхідно спрямовувати на розвиток та підтримку обороноздатності, а не погашення боргів.

– Сьогодні Україна несе важкий тягар захисту своїх громадян і своєї території від агресивного сусіда. Водночас Україна обороняє не лише себе, але й весь східний фланг Європи та платить за це високу ціну. Від сильної України залежить захист всіх європейських країн, – зазначили в партії «УДАР Віталія Кличка». – Українська влада має вийти з продуманою стратегією скорочення державного боргу та ініціювати переговори з міжнародними донорами (насамперед із США та Великобританією як підписантами Будапештського меморандуму) щодо відтермінування виплат та списання частини зовнішніх боргів.

У партії підкреслили, що необхідно вже розпочати переговори з найбільшими іноземними державними кредиторами про реструктуризацію прямого та гарантованого зовнішнього боргу з метою списання його частини або принаймні зниження відсоткового навантаження.

– Відносно боргу, який належить приватним зарубіжним кредиторам, український уряд має звернутися до урядів іноземних держав щодо сприяння у реструктуризації або списання заборгованості. Це важлива складова підвищення обороноздатності та економічної стійкості України в умовах підвищених ризиків зовнішньої агресії, – наголосили експерти «УДАРу Віталія Кличка».

УДАРівці вважають, що невигідні умови кредитів погіршують можливості українського бюджету, вимиваючи кошти, що йдуть на виплату відсотків. Домовленості про розстрочку виплат або списання боргів суттєво посилять економічний потенціал України та підвищать шанси вистояти у протистоянні з агресивно налаштованою Росією.

– Вивільнені кошти будуть спрямовані в реальний сектор економіки і працюватимуть на добробут громадян, – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».