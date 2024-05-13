У Збаражі капелан презентував книжку про священників

У Збаразькій публічній бібліотеці капелан пластової станиці «Тернопіль» о. Василь Макоїд презентував свою книжку «Присягу не зламаю: духовенство Тернопільщини у борні з тоталітаризмом у 1945–1950 роках».

У книжці йдеться про понад 60 священнослужителів, які зазнали репресій сталінського режиму через непокору владі й вірність УГКЦ.

За даними департаменту інформації УГКЦ, над науковими дослідженнями автор працював понад 4 роки. Вони ґрунтуються на архівних документах колишнього КДБ.

У той час духовенство стало перед складним вибором: або перейти у православ’я під юрисдикцією Патріарха Московського, або приректи себе на мучеництво чи загибель. Сміливці, які не злякалися випробувань, продовжили життя Церкви в підпіллі і стали фундаментом її відродження й легалізації. Подібну ситуацію спостерігаємо і сьогодні, коли на захоплених російським агресором територіях переслідують священників УГКЦ.