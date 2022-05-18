Медикаменти для українських воїнів на передову та військових госпіталів уже вдруге передали у волонтерський центр Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського представники Тернопільської обласної ради.

Волонтери медуніверситету відправляють засоби медичного призначення безпосередньо на фронт для потреб санітарних і медичних частин. Також вони спілкуються з лікарнями, у яких надають допомогу пораненим військовим і привозять необхідні ліки для них.