У вічність відійшов відомий хірург з Тернопільщини

Перестало битися серце Липки Ігора Володимировича з Тернопільщини, який понад 30 років працював лікарем-хірургом.

Про смерть колеги-медика сповістили у Монастириській районній лікарні.

“Працівники КНП «Монастириська МЛ» висловлює щирі співчуття родині Липки з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті найдорожчої людини – Липки Ігора Володимировича, який понад 30 років працював лікарем-хірургом. Поділяємо Вашу скорботу і у цей тяжкий час висловлюємо Вам, рідним та близьким наші щирі співчуття. Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, усіх, хто його знав, любив та шанував, а Бог дасть сил пережити цю непоправну втрату. Сумуємо разом із Вами та підтримуємо у годину скорботи. Світла і вічна пам’ять”, – йдеться у дописі колег.