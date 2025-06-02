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У Тернополі змінять нумерацію тролейбусів та автобусів

02.06.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У Тернополі впроваджують оновлену транспортну мережу, яка передбачає зміну нумерації автобусних і тролейбусних маршрутів. Тепер автобуси та тролейбуси більше не матимуть однакових номерів, що запобігатиме плутанині між маршрутами та створить можливість гнучкої заміни транспорту в екстрених ситуаціях.

Так, наразі в місті одночасно курсують маршрути з однаковими номерами, наприклад, автобус №8 і тролейбус №8. Це спричиняє незручності для пасажирів, особливо гостей міста, і ускладнює заміну одного виду транспорту іншим.

Тепер запроваджується наскрізна (єдина) нумерація, яка вже давно є стандартом у європейських містах. Вона дозволить:

  • усунути дублювання номерів;
  • підвищити зручність для пасажирів;\
  • оперативно замінювати автобуси тролейбусами і навпаки, без зайвої плутанини.

Як зміняться назви тролейбусів:

№1 стане №4,
№11 стане №6.

Як зміняться назви автобусів:

№1А стане №1,
№3 стане №30,
№4 стане №24,
№5 стане №50,
№6 стане №26,
№8 стане №28,
№9 стане №49.

Оновлену маршрутну мережу заплановано запустити 25 червня

.

Теги: Тернопіль, громадський траспорт, тролейбуси маршрутки

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