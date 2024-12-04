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У Тернополі затримали підозрюваного у подвійньому убивстві

04.12.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми

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У Тернополі затримали 37-річного чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві подружжя на вулиці Дівочій.

За інформацією правоохоронців, злочин стався 26 листопада, коли нападник проник до будинку з метою пограбування та вчинив напад, що призвів до загибелі двох осіб. Поліцію викликала сестра загиблої, яка знайшла тіла та постраждала від нападу підозрюваного, проте змогла втекти та звернутися по допомогу.

На місці злочину працювали криміналісти, експерти та оперативники. Наступного дня поліцейські за підтримки спецпризначенців КОРД затримали підозрюваного. У нього вилучили ніж, який вважається знаряддям злочину, мобільні телефони жертв, гроші та навіть гранату.

Слідство встановило, що нападник був знайомий із одним із загиблих і планував отримати матеріальну вигоду, але його дії призвели до подвійного вбивства. Чоловіку оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за умисне вбивство двох осіб. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Слідчі дії тривають, справу контролює Тернопільська обласна прокуратура.

Теги: вбивство, кримінал, затримання

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