У Тернополі затримали 23-річного хлопця, який систематично крав чуже майно

У Тернополі патрульні затримали 23-річного злодія. На правопорушника поліцейські склали десять адміністративних протоколів за дрібне викрадення чужого майна.

Вчора правоохоронці отримали повідомлення про крадіжку в одному з магазинів на проспекті Злуки. Поліціянти з’ясували, що 23-річний чоловік намагався таємно викрасти товар. Інспектори встановили, що протягом кількох місяців він систематично вчиняв крадіжки в магазині — зафіксовано десять таких випадків.

Громадянин неодноразово притягувався судом до відповідальності за подібні дії. Тож патрульні склали на чоловіка адміністративні протоколи за ст. 51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна).