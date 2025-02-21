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У Тернополі затримали 23-річного хлопця, який систематично крав чуже майно

21.02.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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У Тернополі патрульні затримали 23-річного злодія. На правопорушника поліцейські склали десять адміністративних протоколів за дрібне викрадення чужого майна.

Вчора правоохоронці отримали повідомлення про крадіжку в одному з магазинів на проспекті Злуки. Поліціянти з’ясували, що 23-річний чоловік намагався таємно викрасти товар. Інспектори встановили, що протягом кількох місяців він систематично вчиняв крадіжки в магазині — зафіксовано десять таких випадків.

Громадянин неодноразово притягувався судом до відповідальності за подібні дії. Тож патрульні склали на чоловіка адміністративні протоколи за ст. 51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна).

Теги: Тернопіль, патрульна поліція, серійний злодій, обікрав магазин

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