Тернопільський апеляційний суд нещодавно розглянув апеляційну скаргу захисника депутата Держдуми Російської Федерації Олексія К., який був засуджений за участь у незаконній підтримці постанови щодо визнання так званих ДНР та ЛНР як незалежних держав. Це рішення стало частиною більш широкої політики Росії, що передувала агресії проти України в 2022 році.

15 лютого 2022 року, Олексій К. разом з іншими депутатами Держдуми РФ підтримав постанову, яка зверталася до президента Росії з проханням розглянути питання про визнання так званих ДНР і ЛНР як самостійних держав. Дії депутата стали частиною злочинного плану країни-агресора, оскільки цей крок використовувався як привід для подальшої ескалації конфлікту в Україні. 22 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін використав це рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Тернопільський міськрайонний суд у вересні 2024 року виніс вирок Олексію К., визнавши його винним за частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за умисні дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України. Суд призначив обвинуваченому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Не погодившись із рішенням, захисник Олексія К. подав апеляційну скаргу, у якій зазначив, що в діях його підзахисного відсутній склад кримінального правопорушення за статтею 110 КК України, оскільки він не мав повноважень змінювати територіальну цілісність України. Захисник наголошував, що під час голосування Олексій К. лише висловлював свою політичну позицію, а тому не повинен нести кримінальну відповідальність. Окрім того, адвокат вказав на порушення процедурних норм, зокрема того, що підзахисному не було роз’яснено можливості розгляду справи судом присяжних.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду ретельно проаналізувала подану апеляційну скаргу, вивчивши матеріали кримінального провадження, і визнала рішення суду першої інстанції законним і обґрунтованим. Суд наголосив на тому, що депутати Держдуми Росії усвідомлювали незаконність своїх дій, адже Україна є суверенною державою з міжнародно визнаними кордонами, що підтверджується підписаним Договором між Україною та Росією про державний кордон, ратифікованим ще у 2004 році.

Аналізуючи участь Олексія К. в обговоренні і підтримці постанови, суд зазначив, що цей акт був не лише висловленням політичної позиції, а дією, яка безпосередньо сприяла агресії Росії. Суд підтвердив, що за таку підтримку Росія мала чітке розуміння її наслідків і впливу на територіальну цілісність України.

Процес щодо Олексія К. проходив в рамках спеціального судового розгляду (in absentia), оскільки депутат не з’являвся на виклики правоохоронних органів і суду. 16 квітня 2022 року Олексій К. був оголошений у міждержавний та міжнародний розшук. Згідно з вимогами законодавства, суд першої інстанції повідомляв обвинуваченого про дату і місце засідання шляхом публікації в офіційному виданні, а захист здійснював адвокат.

Тернопільський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, підтвердивши, що участь Олексія К. у злочинній діяльності Росії спричинила серйозні наслідки для територіальної цілісності України. Вирок є важливим кроком у боротьбі з агресією і порушеннями міжнародних правових норм.