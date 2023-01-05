05.01.2023 15:36

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі за держраду судитимуть жителя Донецька

05.01.2023

Роман Васильович

499

Кримінал, Новини, Війна з рф

Поширити:

Прокурори  Тернопільської обласної прокуратури у рамках спеціального досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт щодо  жителя  Донецька, обвинуваченого  у державній зраді та добровільній участі в незаконному воєнізованому формуванні терористичної організації «ДНР» в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 20-річний громадянин України у березні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога, вступивши у збройне воєнізоване формування – так званий «113 стрелковый полк мобилизационного резерва» терористичної організації «Донецкая народная республика» й був призначений командиром гранатомета.

З березня по червень 2022 року обвинувачений  брав участь у бойових діях проти Збройних сил України поблизу тимчасово окупованих сіл Кізомис, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав та інших населених пунктів Херсонської області.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали  слідчі Управління СБУ в Тернопільській області, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Автор: Роман Васильович

Мітки: кримінал, державна зрада

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах