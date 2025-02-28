У Тернополі викрили чергову схему для ухилянтів

37-річний житель Тернополя пропонував ухилянтaм за кошти вплинути на посадовців ТЦК та СП, для внесення до електронного реєстру «Оберіг» фальсифікованих даних про нібито наявність у них відстрочки від призову на військову службу або підстав для звільнення від мобілізації.

Організатор схеми виготовляв підроблені довідки про навчання ухилянтів у вищому навчальному закладі, про групу інвалідності або догляд за недієздатними особами. Згодом на підставі таких «довідок» зацікавлені співробітники центру комплектування вносили недостовірні дані до єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Таким чином, чоловіки призовного віку уникали відповідальності за порушення правил військового обліку, отримували військово-облікові документи та потрапляли до переліку осіб, які не підлягають мобілізації.

Залежно від обставин, «пакет послуг» міг коштувати ухилянтам від 3 000 до 6 000 доларів США.

У ході спецоперації з блокування та документування протиправної діяльності правоохоронцями проведено 13 обшуків, під час яких виявлено та вилучено:

мобільні термінали та комп’ютерну техніку, які фігуранти використовували у протиправній діяльності;

документи, бланки та їх копії, що використовувалися махінаторами для виготовлення підробок;

11 500 доларів США, ймовірно отримані злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення всіх учасників злочинної схеми та притягнення фігурантів до відповідальності.

Комплексні заходи з викриття та документування протиправної діяльності здійснювали оперативники Департаменту військової контррозвідки, УСБУ в Тернопільській області спільно зі слідчими Слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.