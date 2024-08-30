У Тернополі вшанували полеглих Героїв 33-ї окремої механізованої бригади

У Тернополі відбулося вшанування загиблих воїнів 33-й окремої механізованої бригади у День пам’яті захисників України.

Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП.

“Вшанування розпочалося молебнем за мир в Україні та душі Героїв у виконанні військового капелана бригади Отця Миколи Багірова, а продовжилось врученням родинам героїв відзнаки командира військової частини «Орден полеглого воїна». Право вручення відзнак було надано заступнику командира бригади підполковнику Руслану Сакало”, – розповіли у відомстві.