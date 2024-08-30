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У Тернополі вшанували полеглих Героїв 33-ї окремої механізованої бригади

30.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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У Тернополі відбулося вшанування загиблих воїнів 33-й окремої механізованої бригади у День пам’яті захисників України.

Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП.

“Вшанування розпочалося молебнем за мир в Україні та душі Героїв у виконанні військового капелана бригади Отця Миколи Багірова, а продовжилось врученням родинам героїв відзнаки командира військової частини «Орден полеглого воїна». Право вручення відзнак було надано заступнику командира бригади підполковнику Руслану Сакало”, – розповіли у відомстві.

Теги: полеглі герої, Тернопільщина, нагородження посмертно

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