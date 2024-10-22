26 жовтня у Тернополі відбудеться забіг із домашніми улюбленцями «ВусоЛапоХвіст». Загальний старт та фініш учасників – у парку Сопільче. Початок об 11:00 год.

“Мета події — заохотити мешканців до активного способу життя та популяризації легкої атлетики, а також привернути увагу до проблеми безпритульних тварин і тих, які були перевезені з прифронтових зон. Учасники матимуть чудову нагоду не тільки активно провести час на свіжому повітрі зі своїми чотирилапими друзями, а й допомогти громадським організаціям, які опікуються цими тваринами”, – повідомляють у міській раді.

Обов’язкова умова – наявність у собак намордника та повідка, у котів та інших домашніх тварин – переноски і повідка.

Для участі у забігу з домашніми улюбленцями потрібно попередньо зареєструватись за посиланням чи QR-cod.