19 листопада у ПК «Березіль» в Тернополі відбудеться концерт українського етнопоп гурту «PATSYKI Z FRANEKA™».

Початок концерту о 19:00, повідомили організатори.

Цей гурт створює потужний грув на танцювальних ритмах, змішуючи їх з українськими народними мотивами та інструментами і самобутньою українською лірикою.

Артисти відомі в Україні та за її межами за супер-хітами: «VasЯ OMG» (більше 10 млн youtube, spotify, apple music), Марічка (понад 20 млн youtube, spotify, apple music, Входження в глобальні плейлісти Ukrainian Pop Hits | Ukraine: UEFA EURO 2020 National Team). Музичні Амбасадори збірної України на Євро 2020 з поп хітом «ЖовтоСині».

Навесні 2022 група презентувала EP давніх повстанських пісень під бандуру.

З травня 2022 за підтримки Європейського парламенту гурт організував «THANK YOU music tour» – концерти на збір коштів та підтримку України в містах Європи.

«Їх унікальний музичний продукт і стил. заворожують, і тому вони бажані гості на будь-якому святі», – зазначають організатори.

Концерт у Тернополі відбудеться в межах першого туру гурту «PATSYKI Z FRANEKA™». Окрім Тернополя, вони співатимуть у Хмельницькому (18 листопада), Рівному (20 листопада), Луцьку (21 листопада) та Львові (22 листопада).