Фестиваль відбудеться 13 – 15 травня, а усі вилучені кошти буде передано на потреби полку “АЗОВ”. Про це повідомили організатори музичного заходу на офіційній сторінці у Facebook.
“З першого дня повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, ми перекваліфікувалися і робимо усе для того, щоб зараз бути якомога кориснішими.
Ми впевнені, що кожен із тих, хто зараз знаходиться в відносній безпеці, щодня дякує за можливість жити тим, хто тримає наше небо. Життя. Це так багато. І так мало водночас. Ми навчилися цінувати можливості і радіти дрібницям.” – пишуть організатори.
- місце проведення фестивалю: м. Тернопіль, Na ПОШТІ;
- вартість квитків на всі дні фестивалю вартує 600 гривень, на один – 300;
- початок виступів о 15.30.