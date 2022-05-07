Ми впевнені, що кожен із тих, хто зараз знаходиться в відносній безпеці, щодня дякує за можливість жити тим, хто тримає наше небо. Життя. Це так багато. І так мало водночас. Ми навчилися цінувати можливості і радіти дрібницям.” – пишуть організатори.