Досягнення юної піаністки

Учениця 3-го класу фортепіанного відділу Тернопільської музичної школи №1 ім. В. Барвінського Яна Ковалковська здобула низку нагород на міжнародних і всеукраїнських конкурсах мистецтв.

Серед її досягнень – перші премії на міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «ORO DE ESPANA» («Золото Іспанії») та на міжнародному інструментальному конкурсі «Symfonia Krakowska» (Україна-Польща).

Також дівчина отримала перші премії на міжнародному конкурсі мистецтв «Євро весна» та на Всеукраїнському багатожанровому конкурсі «Весну зустрічаємо, таланти величаємо». Окрім цього, на міжнародному конкурсі мистецтв «Тарасові витоки» юна піаністка виборола другу премію. Дівчинка навчається у класі викладачки Ніни Яворської.