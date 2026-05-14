У Байковецькій громаді заборонили «прямотоки» та гучну техніку під час тривог

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Байковецької сільської ради.

Заборона діятиме під час тривог та комендантської години

Обмеження стосуються періоду повітряної тривоги та комендантської години. У цей час на території громади заборонено використання автомобілів і мотоциклів із вихлопними системами без шумопоглиначів, так званими «прямотоками».

Також під заборону потрапила господарська мототехніка, яка створює значний шум, зокрема:

бензопили;

газонокосарки;

інша техніка з гучними двигунами.

Причина обмежень — безпека мешканців

У сільській раді пояснюють, що рішення ухвалили для того, щоб мешканці не плутали звуки двигунів із польотом ворожих безпілотників або іншими загрозами під час повітряної небезпеки.

У громаді наголошують, що зайвий шум може заважати людям адекватно реагувати на сигнали тривоги та своєчасно оцінювати ситуацію.

За дотриманням правил стежитиме поліція

Контроль за виконанням нових правил здійснюватимуть поліцейські офіцери громади спільно з працівниками Національної поліції.

Місцева влада закликає жителів та гостей громади з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і дотримуватися режиму тиші заради спільної безпеки.