У Байковецькій громаді заборонили «прямотоки» та гучну техніку під час тривог

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Байковецької сільської ради.
Обмеження стосуються періоду повітряної тривоги та комендантської години. У цей час на території громади заборонено використання автомобілів і мотоциклів із вихлопними системами без шумопоглиначів, так званими «прямотоками».
Також під заборону потрапила господарська мототехніка, яка створює значний шум, зокрема:
У сільській раді пояснюють, що рішення ухвалили для того, щоб мешканці не плутали звуки двигунів із польотом ворожих безпілотників або іншими загрозами під час повітряної небезпеки.
У громаді наголошують, що зайвий шум може заважати людям адекватно реагувати на сигнали тривоги та своєчасно оцінювати ситуацію.
Контроль за виконанням нових правил здійснюватимуть поліцейські офіцери громади спільно з працівниками Національної поліції.
Місцева влада закликає жителів та гостей громади з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і дотримуватися режиму тиші заради спільної безпеки.