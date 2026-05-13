Городництво зменшує стрес і зміцнює кістки

Чи знаєте ви, що чимало користі для здоров’я може принести і звичайне порання в саду чи на городі.

Ця активність на свіжому повітрі може покращити настрій, зміцнити тіло.

Поливання, висаджування та прополювання – це заспокійливі дії, які допомагають впоратися зі стресом і тривожністю. Крім того, садівництво сприяє усвідомленості: воно змушує сповільнитися і зосередитися на моменті. Ви відчуваєте запах саду, бачите квіти і можете їсти власні свіжі овочі та зелень. Це відчуття покращує настрій і допомагає «перезавантажитися», особливо в стресові періоди життя.

Садівництво і городництво пов’язують із підтримкою когнітивних функцій і можливим зниженням ризику деменції. Людям, які вже живуть із цією недугою, воно допомагає зменшити збудження, покращити настрій і знизити рівень стресу.

Переваги садівництва не обмежуються покращенням психічного стану. Порання на грядках – це корисний різновид фізичної активності. Ви використовуєте руки, ноги й корпус, щоб піднімати, переносити, копати та садити.

Дослідження свідчать, що воно допомагає запобігати остеопорозу – стану, за якого кістки стають слабшими і більш крихкими.

Усього 30 хвилин безпечного перебування на сонці кілька разів на тиждень допомагають організму виробляти і вітамін D. Він сприяє засвоєнню кальцію і зміцнює кістки. Сонячне світло також покращує настрій, регулює сон, допомагає запобігти сезонній депресії.

Пам’ятайте, незалежно від того, вирощуєте ви овочі, дерева, кущі, квіти, ви робите більше, ніж просто доглядаєте за рослинами – ви дбаєте про своє здоров’я простим і приємним способом.