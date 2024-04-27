У Тернополі ухилянти за можливість “швидко перебігти кордон” платили по 9000 доларів

За організацію незаконного переправлення ухилянта через кордон судитимуть двох осіб на Тернопільщині, котрі отримали 9000 доларів США.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителів Тернополя та Львівщини, обвинувачених в отриманні 9000 доларів США за організацію та сприяння в незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, обвинувачені отримали вищевказану суму від військовозобов’язаного за сприяння у виготовленні фіктивних документів та можливість переправлення останнього через державний кордон України.

Обвинувачені пообіцяли ухилянту, що його зустрінуть в Закарпатті й автомобілем перевезуть майже до самого кордону з Румунією, після чого йому потрібно буде вийти з автомобіля та по команді «швидко перебігти кордон».

Правоохоронці задокументували одержання ними грошей від військовозобов’язаного у м. Тернополі.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.