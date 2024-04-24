Повістки та їх види

Тема повісток – надто болюча. Соцмережі рясніють фото і відео інформаціями про те, як посеред вулиці «ловлять» чоловіків, аби вручити отой зловіщий «лист щастя». Направду, на час дії воєнного стану в Україні повістку може отримати будь-який військовозобовʼязаний чоловік віком від 18 до 60 років. Водночас, повістка не завжди означає безпосередній призов. Ми зібрали якомога більше інформації з офіційних джерел.

Види повісток:

– повістка для уточнення даних. Вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо;

– повістка на проходження військово-лікарської комісії. За підписом начальника РТЦК та СП зобов’язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до військової служби;

– повістка для призову на строкову військову службу. Зараз такі повістки не видають, адже наразі призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводять через загальну мобілізацію;

– мобілізаційне розпорядження. Вручають військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Коли повістка вважається врученою

Будь-яка з цих видів повісток є чинною лише тоді, коли вона складена на відповідному бланку та завірена керівником територіального центру комплектування. На повістці мають бути правильно вказані особисті дані військовозобов’язаного, дата і рік народження, адреса проживання, вид повістки, дата, час та адреса, куди необхідно з’явитися.