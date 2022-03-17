Гуманітарний штаб Тернополя шукає волонтерів-водіїв для перевезення гуманітарної допомоги постраждалим регіонам, переселенцям та нашим захисникам.

Для того, щоб стати водієм-волонтером, необхідно заповнити форму для реєстрації за посиланням. Згодом представники Гуманітарного штабу вам зателефонують та нададуть іншу необхідну інформацію.

Також бажаючі можуть особисто прийти у Гуманітарний штаб, що знаходиться на Площі Героїв Євромайдану (щоденно з 10:00 до 18:00 год.).

Нагадаємо, що з метою належного обліку усіх волонтерів, які надають допомогу переселенцям та захисникам, у Тернополі їм видають посвідчення волонтера, а тим, хто розвозить гуманітарну допомогу – ще й відповідну наліпку на автомобіль.