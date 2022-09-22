Рідні тернополян, які захищали Азовсталь зустрілись зі звільненими з російського полону родичами.

Про це повідомляє Тернопільська ОВА.

Разом з усією країною ми розділяємо радість повернення з полону наших захисниць та захисників. Розуміємо бажання громадськості дізнатися якнайбільше про Героїв, однак просимо представників ЗМІ дати час сім’ям та родинам повернених військових зібратися з думками.

Тернопільська обласна військова адміністрація повідомить про зустріч військових та їхні родин, під час якої вони поспілкуються з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, з російського полону звільнили тернополянку Пташку, яка захищала Азовсталь.

Також з російського полону вдалось звільнити тернополянина Михайла Діанова, який захищав Маріуполь.