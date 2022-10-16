Жителів Тернополя просять дотримуватись правил безпеки на спортивних локаціях міста та бережно ставитись до майна громади.

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення показав, як працівники його центру підтримують в належному стані спортивні локації у Тернополі. Про це навіть підготували невелику презентацію.

— Працівники господарського відділу центру змащують шарнірні елементи та замінюють частинки вуличних тренажерів, підтягують, підфарбовують, зварюють, вирівнюють, та навіть виготовляють і удосконалюють складові спортивних об’єктів, що знаходяться на балансі установи. А ще підтримують чистоту та належний оперативний нагляд за спортивними універсальними майданчиками Тернополя, — йдеться у повідомленні. — Завдяки роботі нашого господарського відділу кожен тернополянин та гість нашого міста може підтримувати свій фізичний стан тренуючись на вуличних тренажерах та універсальних спортивних майданчиках.

У центрі фізичного здоров’я населення наполегливо просять жителів Тернополя дотримуватись правил безпеки на спортивних локаціях міста та бережно ставитись до майна громади.

Довідка: куди скаржитись

При виявленні ознак руйнації спортивних майданчиків тернополяни можуть скаржитися на цілодобову гарячу лінію Тернопільської міської ради 15-80 зі стаціонарних телефонів та 08674472919, 0800303522.