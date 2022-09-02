У Тернополі повістку прислали бійцю, котрий загинув понад сім років тому.

Тернопільський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав повістку загиблому бійцю Павлу Римару.

Життя тернополянина обірвалося 1 лютого 2015 року внаслідок пожежі та вибуху складу боєприпасів на території старої ферми у польовому таборі ЗСУ неподалік села Преображенка на Херсонщині.

Саме там розміщувалися бійці Тернопільського батальйону територіальної оборони “Збруч”. Тоді в пожежі загинули 6 військовослужбовців з Тернопільщини.

Загиблому Павлу Римару пропонують з’явитися до центру комплектування та соціальної підтримки 13 вересня о 9:00 годині.

У повістці зазначили, що в разі неявки загрожуватиме кримінальна відповідальність.

“Як на це реагувати? Не знаходжу слів. Дуже боляче і сумно. Павлу, який загинув 1 лютого 2015 року, прийшла повістка!!!“, – поділилася мати загиблого воїна Тетяна Римар.

Нагадаємо, Павло Андрійович Римар народився 8 липня 1980 року.

Навчався у Тернополі в школах №16 і №12. Активно займався спортом, відвідував секцію боротьби в одній зі спортивних шкіл міста. Грав у КВК, колекціонував різноманітні військові речі: каски, ножі тощо. Був веселим і життєрадісним.

Здобув освіту практичного психолога у Тернопільському національному педагогічному університеті.

Служив у внутрішніх військах України. Добровольцем пішов до батальйону територіальної оборони, з липня 2014 року ніс службу на блокпостах на в’їзді в Крим у складі 6-го окремого мотопіхотного батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади (раніше 6-й БТО Тернопільської області “Збруч”). Нагороджений званням “Почесний громадянин міста Тернополя”.