У Тернополі презентували унікальне видання «Богдан і Лев Лепкі в малюнках юних художників»

Оригінальне видання під такою назвою побачило світ з ініціативи його упорядника, викладача образотворчого мистецтва мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, лауреата обласної премії імені Олени Кульчицької Богдана Михайловича Федоріва.

Як розповів пан Богдан, в унікальному виданні Богдан і Лев Лепкі представлені понад сто мистецьких творів різних жанрів. Загалом у книзі є портрети, живопис, графіка, натюрморти, рельєфні та інші композиції, обємні аплікації, скульптури, витинанки.

Викладає Богдан Михайлович Федорів у мистецькій школі Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької понад 10 років. Відвідують її талановиті діти від 8-10 років з терміном навчання 4 роки, отримуючи державне свідоцтво про закінчення мистецької школи. У класах налічується 10-12 учнів і всі вони, як каже пан Богдан, – талановиті, оригінальні та неперевершені у своїй творчості.

Відтак викладач вирішив час від часу видавати альбоми з їх роботами за тематичними напрямками. Так, починаючи з 2018 року вийшли у світ книги «Сім чудес Тернополя», «Сім чудес Тернопільщини», «Замки і палаци Тернопілля», «Кобзар очима юних художників», «Соломія Крушельницька в роботах юних художників», присвячена до 150-річчя від дня її народження, до 30-річчя мистецької школи альбом-каталог з рисунками, живописом, композиціями, скульптурою тощо.

У виданні «Богдан і Лев Лепкі в малюнках юних художників» автор книги подав інформацію про двох братів, їх біографії та творчість. А ще Богдан Михайлович представив 135 робіт юних художників, зокрема сім портретів Богдана та Левка Лепких, малюнки до їх творів, у тому числі і 35 своїх робіт.

Як відомо, Богдан Лепкий народився 4 листопада 1872 р.у с. Кривеньке, Лев Лепкий 7 грудня 1888 р. у с. Поручин в родині греко-катольцького священика Сильвестра Лепкого та Домни, жили і творили у с. Крогульці, у Бережанах.

У нововиданні маємо погляд юних художників небуденний і незвичний на творчість талановитих братів Лепких.- каже викладач мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Богдан Федорів,- «Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі у вирій» – коли б Левко Лепкий з братом Богданом не написали більше нічого, крім цієї пісні, то цього б вистачило, щоб їхні імена були навічно вписані золотими буквами в історію української музичної культури. Переконаний за кількістю написаного Богдан Лепкий поступається в українській літературі тільки Іванові Франкові.

Загалом його творча спадщина становить понад 80 власних книг. У тому числі він автор архітвору української літератури про Івана Мазепу та безсмертного національного гімну скорботи «Чуєш, брате мій…», а також повістей, оповідань, казок, спогадів, збірок віршів, перекладів, літературознавчих розвідок та статей.

Лев Лепкий – композитор і письменник, талановитий журналіст і художник, командир кінноти Українських січових стрільців, один із засновників видавництва «Червона калина» у Львові, а потім у США, найбільш відомий нам, як автор стрілецьких популярних пісень.

Відтак у виданні «Богдан і Лев Лепкі в малюнках юних художників» презентовано малюнки, як творчий погляд юних художників, як внесок в історію української культури.

Зокрема, представлено роботи талановитої 14-річної дівчинки, що у всеукраїнських конкурсах виграє призові місця, Інги Дудаш. У 2024 році вона за портрет Богдана Лепкого стала лауреатом обласної премії ім. Івана Марчука. Окрім нього, у книзі вона представила роботи на твори Лепких «Про діда, бабу і качечку кривеньку», «Пташиний мотив», «Український мотив», «Метелики на квітах» та інші роботи.

Яна Шмулик та Яна Бутковська намалювали графічні композиції до ще однієї казки Богдана Лепкого «Казка про Ксеню і дванадцять місяців». Цікавими є панорамні графічні роботи 14-річної Вероніки Слободян «Бережанський мотив», «Бережанська ратуша, 1803 р.».

Також над альбомом працювали талановиті учні Іванна Заставецька, Ірина Гарбарчук, Аліса Галько, Марія Шевчук, Софія Чоловічок, Софія-Марія Стадник, Вікторія Борщівська та інші. Наймолодша вихованка, 8-річна Анна Бойко презентувала рельєфну композицію «Зранку на світанку».

Автор книги подав видання і всі супровідні документи на висунення Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Богдана та Левка Лепких. Як мовиться, удачі, адже робота проведена чимала з увіковічнення наших славетних земляків – Левка і Богдана Лепких.