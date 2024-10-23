У Тернополі представлять виставковий проект «Хліб наш насущний…» в пам’ять про Мирослава Отковича

24 жовтня у Тернополі представлять виставковий проект «Хліб наш насущний…» в пам’ять про Мирослава Отковича (1947–2021), художника-аквареліста, сценографа, реставратора, заслуженого діяча мистецтв України та народного художника України.

Великоформатні твори розкривають бачення художника щодо історії та унікального місця хліба, починаючи від християнства, як от засівання землі зернами хліба Богом-Отцем, хліб — як символ Причастя на Тайній вечері, — через прадавні часи Трипілля, слов’янського світу, княжих часів та, завершуючи трагічним символізмом хліба в темі Голодомору.

Виставка триватиме до 4 листопада в Concert Hall “Подоляни”.