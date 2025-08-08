У Тернополі правоохоронці встановили особу підлітка, який стріляв поблизу дитячого майданчика

Інцидент зі стріляниною стався 7 серпня на вулиці Вербицького в Тернополі. У одному з месенджерів з’явилася інформація про те, що поблизу дитячого майданчика група підлітків стріляла з невстановленої зброї.

У ході перевірки працівники ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції встановили особу, причетну до стрілянини. Ним виявився 14-річний місцевий мешканець, повідомляють правоохоронці.

Підліток зізнався, що стріляв по бляшанці, використовуючи, за попередніми даними, пневматичний пістолет. За його словами, зброя йому не належить – її дав 14-річний товариш.

З хлопцем провели профілактичну бесіду, а щодо його батьків склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

Ювенальні поліцейські також встановили ще одного підлітка, який перебував із ними під час інциденту. Йому також – 14 років. Наразі правоохоронці з’ясовують, хто ще був присутній на місці події та чи причетні інші особи до правопорушення.

Перевірка триває: встановлюються всі обставини та надається правова оцінка діям учасників.