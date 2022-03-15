Благодійний фонд Ігоря Гуди «Твори добро» уже понад тиждень опікується людьми, які залишились без даху над головою внаслідок страшної війни в Україні.

Волонтерський центр, що працює на вулиці Лепкого у Тернополі, поселяє і опікується сім’ями зі сходу та півдня України, де ведуться запеклі бої. Діти, жінки, люди похилого віку з Київщини, Сум, Харківщини, Херсону, Бучі, Миколаєва та інших гарячих регіонів, де бомблять мирні поселення, мають тут можливість безкоштовного проживання у комфортних побутових умовах.

Представники благодійного фонду та місцеві волонтери приносять одяг, дитяче харчування, іграшки та все необхідне для того, аби допомогти людям, які опинилися без даху над головою, пережити цей жахливий час. У волонтерському центрі періодично звільняються місця для внутрішньо переселених осіб зі Сходу.

Координатор благодійного фонду «Твори добро» Ольга Процик: 097 372 0332