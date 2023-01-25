У Тернополі поліцейські розшукали загублену дитину

Сьогодні, близько 13-ї години, патрульні отримали повідомлення про загублену дитину на вулиці Тролейбусній у Тернополі.

Інспектори оперативно прибули за потрібною адресою, на місці чекала розгублена жінка. Вона розповіла, що посварилась із 14 річним сином, після чого юнак утік з дому та на дзвінки не відповідає. Патрульні дізналися, як виглядає хлопець та розпочали пошуки.

Обстеживши прилеглу територію, охоронцям порядку вдалося знайти утікача на вулиці Громницького. Вони доставили хлопця додому та передали матері.

На місце події також прибули поліцейські міського відділку поліції, які з’ясують всі обставини події.