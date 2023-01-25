27.01.2023 16:47

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі поліцейські розшукали загублену дитину

25.01.2023

Ірина Нова

506

Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство, Події

Поширити:

Сьогодні, близько 13-ї години, патрульні отримали повідомлення про загублену дитину на вулиці Тролейбусній у Тернополі.

Інспектори оперативно прибули за потрібною адресою, на місці чекала розгублена жінка. Вона розповіла, що посварилась із 14 річним сином, після чого юнак утік з дому та на дзвінки не відповідає. Патрульні дізналися, як виглядає хлопець та розпочали пошуки.

Обстеживши прилеглу територію, охоронцям порядку вдалося знайти утікача на вулиці Громницького. Вони доставили хлопця додому та передали матері.

На місце події також прибули поліцейські міського відділку поліції, які з’ясують всі обставини події.

Теги: суспільство, події, новини Тернопіль, патрульна поліція

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах