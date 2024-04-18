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У Тернополі після поїздки в маршрутці пенсіонерка потрапила до лікарні

18.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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Екстрене гальмування маршрутки стало причиною травмування жінки. Це одна з версій дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими у Тернополі, яку розглядають слідчі.

17 квітня близько 13:45 в автобусі марки “МАЗ-206”, який курсував за маршрутом «вул.Л. Українки – ТРЦ «Подоляни» тілесні ушкодження отримала місцева жінка. За попередньою інформацією, 73-річна тернополянка сиділа в автобусі й коли транспорт загальмував, не втрималася та впала з крісла.

До неї одразу викликали бригаду швидкої. Пенсіонерку госпіталізували. Водія освідчили. Він був тверезий. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.

 

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Теги: Тернопіль, ДТП, аварія з потерпілими

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