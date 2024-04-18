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У Тернополі п’яна водійка скоїла ДТП прямо перед відділком поліції

18.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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Вчора, у центрі Тернополя трапилася ДТП без травмованих на вулиці Валовій. Водійка розповіла, що не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на перешкоду, після чого перемістила транспортний засіб.

Уже з перших хвилин спілкування з кермувальницею, інспектори у останньої виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Однак від проходження огляду у встановленому законом порядку громадянка відмовилася в категоричній формі.

У патрульній поліції повідомили, що на водійку склали наступні адміністративні матеріали:
➡️ протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;
➡️ протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;
➡️ постанову за ст. 125 (Інші порушення ПДР) КУпАП.

Громадянку інспектори відсторонили від керування автомобілем, а легковик — евакуювали на арештмайданчик.

Теги: Тернопіль, ДТП, патрульна поліція

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