У Тернополі п’яна водійка скоїла ДТП прямо перед відділком поліції

Вчора, у центрі Тернополя трапилася ДТП без травмованих на вулиці Валовій. Водійка розповіла, що не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на перешкоду, після чого перемістила транспортний засіб.

Уже з перших хвилин спілкування з кермувальницею, інспектори у останньої виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Однак від проходження огляду у встановленому законом порядку громадянка відмовилася в категоричній формі.

У патрульній поліції повідомили, що на водійку склали наступні адміністративні матеріали:

➡️ протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

➡️ протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

➡️ постанову за ст. 125 (Інші порушення ПДР) КУпАП.

Громадянку інспектори відсторонили від керування автомобілем, а легковик — евакуювали на арештмайданчик.