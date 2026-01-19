У Тернополі не можуть прибрати небезпечні бурульки через відмову мешканки пустити комунальників

У Тернополі через погіршення погодних умов на балконах і карнизах житлових будинків масово утворюються бурульки, які становлять серйозну небезпеку для перехожих та мешканців будинків.

За ліквідацію таких утворень у місті відповідають управителі житлового фонду та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Водночас комунальні служби стикаються з проблемами, коли мешканці окремих квартир не допускають працівників до балконів, з яких необхідно збивати бурульки.

Одна з таких ситуацій виникла у будинку на вулиці Гуго Коллонтая, 6. Над однією з квартир балкон повністю перекритий бурульками. Через конструктивні особливості даху ліквідувати їх зверху неможливо. Також відсутня можливість під’їзду автовишки через зелену зону поруч із будинком.

У таких умовах єдиний безпечний спосіб усунути загрозу — виконати роботи безпосередньо з балконів квартир. Мешканці сусідніх помешкань допустили працівників обслуговуючої компанії до своїх балконів. Проте над однією квартирою ситуація залишається невирішеною, оскільки її власниця вже кілька днів відмовляється впускати комунальників, попри неодноразові звернення.

Небезпечні бурульки при цьому нависають над пішохідною зоною, що створює реальний ризик травмування людей, а також може призвести до пошкодження конструкцій будинку.

У разі подальшого недопуску працівників комунальних служб та виникнення загрози життю і здоров’ю мешканців до врегулювання ситуації можуть бути залучені правоохоронні органи.

Мешканців Тернополя закликають із розумінням ставитися до роботи комунальних служб, дотримуватися правил безпеки та сприяти проведенню необхідних робіт задля захисту життя і здоров’я людей.