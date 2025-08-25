У Тернополі на вулиці Руській провалився асфальт: тимчасово змінено рух тролейбусів

У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на вулиці Руській, поблизу підйому від дамби Тернопільського ставу, тимчасово змінено рух громадського транспорту.

На цій ділянці стався провал дорожнього покриття, що потребує невідкладного втручання комунальних служб, повідомили у міській раді.

На час ліквідації аварійної ситуації тролейбуси маршрутів №2, №5 та №6 не курсуватимуть звичним шляхом від дамби. Замість цього рух буде здійснюватися вулицями Торговиця, Князя Василя Костянтина Острозького, Миколи Пирогова, Миколи Гоголя, після чого тролейбуси повертатимуться на свої постійні маршрути.

Ремонтні роботи тривають, фахівці працюють над відновленням безпечного руху на проблемній ділянці дороги. Про відновлення звичного графіка руху громадського транспорту буде повідомлено додатково.