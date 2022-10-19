Фахівці КП «Тернопільводоканал» продовжують працювати над збереженням альтернативних джерел водопостачання у місті.

Сьогодні, 19 жовтня, на масиві «Східний» стару колонку-качалку замінено на нову – німецько-польського виробництва. Такі трубчасті колодязі встановлюють там, де старим був потрібен дороговартісний ремонт.

Тож відтепер мешканцям навколишніх будинків, щоб набрати воду достатньо буде зробити лише кілька натискань на важіль.

До слова, ще півдесятка таких колонок-качалок працівники комунального підприємства встановлять до кінця осені.