У Тернополі на кілька днів перекриють одну із вулиць

З 30 липня по 3 серпня частково перекриють вул. Промислову у Тернополі.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

З 30 липня по 3 серпня буде проводитись поточний ремонт ділянки від шляхопроводу через залізничну колію в напрямку розвʼязки вул. Злуки – Промислова – Збаразька – Текстильна – Енергетична.

Ремонти будуть проводити щоденно з 10:00 год по 24:00 год за сприятливих погодних умов. Про можливі зміни у маршрутній мережі громадського транспорту буде повідомлено додатково, – інформують у міськраді.