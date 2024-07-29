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У Тернополі на кілька днів перекриють одну із вулиць

29.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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З 30 липня по 3 серпня частково перекриють вул. Промислову у Тернополі. 

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

З 30 липня по 3 серпня буде проводитись поточний ремонт ділянки від шляхопроводу через залізничну колію в напрямку розвʼязки вул. Злуки – Промислова – Збаразька – Текстильна – Енергетична.

Ремонти будуть проводити щоденно з 10:00 год по 24:00 год за сприятливих погодних умов. Про можливі зміни у маршрутній мережі громадського транспорту буде повідомлено додатково, – інформують у міськраді.

 

Джерело: ТМР

Теги: перекриття вулиць, Тернопіль, ТМР, ремонт дороги

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