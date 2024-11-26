У Тернополі на кілька днів перекриють одну із вулиць

З 26 по 30 листопада 2024 року тимчасово зміниться організація дорожнього руху на ділянці вулиць Євгена Коновальця та Михайла Вербицького у Тернополі, повідомляють у міській раді.

“У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на мережі гарячого водопостачання на ділянці вулиць Євгена Коновальця та Михайла Вербицького, з 26 по 30 листопада 2024 року тимчасово зміниться організація дорожнього руху. Частина дороги на зазначеній ділянці буде перекрита.

Просимо водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів! Схему організації дорожнього руху додаємо нижче. У разі необхідності продовження робіт, проінформуємо додатково,” – йдеться у повідомленні.