Акцію підтримки полонених захисників «Азовсталі» провели у Тернополі 2-го серпня. Тернополяни, вимушені переселенці та родичі військових вийшли на Театральний майдан з плакатами, публічно закликаючи міжнародні організації захистити полонених Героїв Маріуполя.
Акція зібрала десятки людей, які тримали в руках плакати з надписами «Russia is a terrorist state», «Get Heroes home», «Don’t touch our Heroes»,«AZOVSTAL», «Оленівка 29.07.22», «Не мовчи про «Азов».
Ми не дозволимо катувати та вбивати наших Героїв. Ми повинні запитати тих, хто гарантував їх безпеку, де вона? – зазначають організатори акції.
Нагадаємо, 29 липня у Оленівці Донецької області росія вчинила черговий акт тероризму – масову страту українських полонених, серед яких були захисники «Азовсталі». Унаслідок вибуху було зруйновано колонію, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється.