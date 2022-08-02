Акція зібрала десятки людей, які тримали в руках плакати з надписами «Russia is a terrorist state», «Get Heroes home», «Don’t touch our Heroes»,«AZOVSTAL», «Оленівка 29.07.22», «Не мовчи про «Азов».

Акцію підтримки полонених захисників «Азовсталі» провели у Тернополі 2-го серпня. Тернополяни, вимушені переселенці та родичі військових вийшли на Театральний майдан з плакатами, публічно закликаючи міжнародні організації захистити полонених Героїв Маріуполя.

Ми не дозволимо катувати та вбивати наших Героїв. Ми повинні запитати тих, хто гарантував їх безпеку, де вона? – зазначають організатори акції.

Нагадаємо, 29 липня у Оленівці Донецької області росія вчинила черговий акт тероризму – масову страту українських полонених, серед яких були захисники «Азовсталі». Унаслідок вибуху було зруйновано колонію, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється.