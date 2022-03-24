Ряди наших міщан поповнилися мешканцями з різних куточків України. Є дуже давнє правило: «Якщо ти не знаєш історію своєї Малої Батьківщини, то можеш втратити і Велику». Минуле нашого міста варто знати всім. Адже його тричі намагалися знищити та жодному загарбнику це не вдалося. А наша минувшина є настільки цікавою, що ті, які вперше в Тернополі, зможуть закохатися в нього після історичної мандрівки.