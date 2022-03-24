Ряди наших міщан поповнилися мешканцями з різних куточків України. Є дуже давнє правило: «Якщо ти не знаєш історію своєї Малої Батьківщини, то можеш втратити і Велику». Минуле нашого міста варто знати всім. Адже його тричі намагалися знищити та жодному загарбнику це не вдалося. А наша минувшина є настільки цікавою, що ті, які вперше в Тернополі, зможуть закохатися в нього після історичної мандрівки.
Запрошуємо на екскурсії. Графік щотижня оновлюється
24.03 (Чт) о 17.30 “Тернопіль початок”
26.03 (Сб) о 13.00 “Таємниці старого замку”
26.03 (Сб) о 14.00 “Тернопіль під призмою часу”
ЗАПИС ОБОВ’ЯЗКОВИЙ
098 0520 720 або вул. Грушевського 2
працюємо щоденно з 10.00 до 17.00
для внутрішньо переміщених осіб діють знижки