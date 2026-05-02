У Збаразькому замку відкрили виставку «Герої козацької доби»

Експозицію представили у стінах Національного заповідника «Замки Тернопілля».
На виставці зібрані роботи сучасних українських художників. Картини передали з фондів заповідника «Гетьманська столиця».
Митці показали образи відомих діячів козацької доби. Також відтворили ключові події української історії.
Кожне полотно поєднує історичний зміст і авторське бачення.
Виставка допомагає по-новому осмислити українське минуле. Вона популяризує історію та культуру.
Такі проєкти також посилюють співпрацю між регіонами.
Експозиція діє у залах Збаразького замку.
Відвідати її можуть усі охочі протягом визначеного періоду.