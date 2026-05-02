02.05.2026

У Збаразькому замку відкрили виставку «Герої козацької доби»

У Збаражі відбулася культурна подія. У місцевому замку відкрили виставку «Герої козацької доби».

02.05.2026

Яровий Роман

Історія, Новини, Події

Експозицію представили у стінах Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Що можна побачити

На виставці зібрані роботи сучасних українських художників. Картини передали з фондів заповідника «Гетьманська столиця».

Митці показали образи відомих діячів козацької доби. Також відтворили ключові події української історії.

Кожне полотно поєднує історичний зміст і авторське бачення.

Чому це важливо

Виставка допомагає по-новому осмислити українське минуле. Вона популяризує історію та культуру.

Такі проєкти також посилюють співпрацю між регіонами.

Де і коли відвідати

Експозиція діє у залах Збаразького замку.

Відвідати її можуть усі охочі протягом визначеного періоду.

Джерело: Національний заповідник "Замки Тернопілля"

