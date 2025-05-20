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У Тернопільській ОВА оприлюднили рейтинг громад: хто увійшов до п’ятірки кращих

20.05.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У Тернопільській обласній військовій адміністрації оцінили результати роботи громад області за чотири місяці цього року. Рейтингові оцінки соціально-економічного розвитку громад під час брифінгу презентував керівник Терноільщини В’ячеслав Негода.

Рейтинг оцінювання у ТОВА запровадили після консультацій з громадами. Він необхідний для того щоб: стимулювати ухвалення ефективних управлінських рішень; посилити фінансову спроможність місцевих бюджетів; покращити якість послуг для мешканців області. Оцінку проводять щомісяця за сімома напрямками: фінанси, економіка та міжнародна співпраця, освіта і спорт, цифровізація, житлово-комунальна сфера, соціальні та ветеранські послуги, безпека.

“Ми запровадили такий інструмент, щоб більш системо та об’єктивно бачити реальну картину кожної громади, – зазначив В’ячеслав Негода. – Рейтинг – це не про змагання, а про реальну допомогу громадам. Це спосіб побачити, де сильні сторони, а де потрібна підтримка. Це – відкритість влади і доступ громадськості до чіткої, вимірюваної інформації”.

За результатами оцінювання до п’ятірки кращих громад увійшли: Тернопільська, Борщівська, Трибухівська, Великоберезовицька, Лановецька.

Громадами, що замикають рейтинг із невикористаним потенціалом для покращення своєї діяльності стали: Залозецька, Монастириська, Козівська, Мельнице-Подільська, Козлівська.

Детальні результати по кожному з напрямків,як повідомили у ТОВА, представлять найближчим часом заступники начальника ОВА разом з керівниками профільних структур.

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Теги: рейтинг, ТОВА, громади Тернопільщини, В'ячеслав Негода

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