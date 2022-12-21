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У Тернопільській області найбільш не справедливо розподяляють електроенергію між споживачами

21.12.2022

Роман Васильович

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Життя, Новини, Україна

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Питання забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами обговорили вчора на засіданні Кабінету міністрів.

Як поінформував Міністр енергетики Герман Галущенко, спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронними органами були проведені позапланові перевірки операторів системи розподілу (ОСР) у кожній області. За підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики, пише Урядовий портал.

Найпоширеніші з них:

  • порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;
  • застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;
  • відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;
  • недотримання тривалості відключення;
  • відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

За інформацією Держенергонагляду, лідерами щодо виявлених порушень є:

  • ПрАТ «Волиньобленерго»;
  • ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»;
  • АТ «Полтаваобленерго»;
  • ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»;
  • ВАТ «Тернопільобленерго»;
  • ВАТ «Чернігівобленерго».

Водночас найменше порушень зафіксовано в АТ «Прикарпаттяобленерго», АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як повідомили в Державній інспекції з енергетичного нагляду, на операторів системи розподілу складені відповідні акти щодо порушень. Порушення мають бути усунені до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Прем’єр-міністр наголосив, що заходи з перевірки операторів мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу.

«Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною», — відзначив Денис Шмигаль.

Очільник Уряду також дав завдання Міністерству енергетики та Держенергонагляду щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Відключення електроенергії, графік відключення електороенкргії

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