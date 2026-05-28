Українські школи втратили близько 250 тисяч учнів за рік

У системі загальної середньої освіти у 2025/2026 навчальному році навчається близько 3,5 млн школярів — приблизно на 250 тисяч менше, ніж торік.

Особливо тривожним сигналом є скорочення кількості першокласників: за рік їх стало менше на 62 тисячі.

Про це повідомив голова освітнього комітету парламенту Сергій Бабак, коментуючи демографічну ситуацію в країні. За його словами, наповнюваність перших класів сьогодні є одним із найважливіших індикаторів для системи освіти.

Цьогоріч навчається близько 252 тисяч першачків, тоді як торік їх було 314 тисяч.

Причини очевидні — падіння народжуваності та масовий виїзд сімей за кордон на початку повномасштабного вторгнення. І, на жаль, кількість першокласників зменшуватиметься.

Сергій Бабак також наголосив, що необхідно готуватися до значно меншої кількості випускників шкіл у майбутньому. А від цього залежатимуть формування мережі ліцеїв, реформа старшої профільної школи та підходи до оптимізації мережі закладів вищої освіти.

Наразі за кордоном дистанційно навчаються 302 889 українських школярів, на тимчасово окупованих територіях — 35 361.