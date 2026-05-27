Вже доброю традицією вшанування героїчної минувшини Української держави та борців за її суверенітет у Збаражі в День Героїв став щорічний відкритий мікрофон, започаткований комунальною установою Збаразької міської ради «Музей російсько-української війни». Цьогоріч захід відбувся під назвою «Схилім своє чоло в скорботі та пошані».

Тож в День вишиванки, 21 травня, перед стінами місцевого музею сучасної війни розгорнулося справжнє дійство – поетично-мистецький захід за участі митців, які дивували присутніх авторськими поетичними текстами, музичними композиціями та майстерним декламуванням сучасної поезії.

Під час заходу хвилиною мовчання вшанували борців за незалежність України, а збаразький міський голова Роман Полікровський подякував Збройним силам України за захист, привітав громаду зі світлим святом Господнього Вознесіння та Всесвітнім Днем вишиванки, наголосив на важливості об’єднуватися навколо добрих справ та тих ініціатив, які плекають патріотизм і любов до Батьківщини.

Мешканці громади та гості міста мали можливість познайомитися із поетичною творчістю Марії Назар (членкині НСПУ, керівника об’єднання «Збаражчина літературна»), Юрія Заяця, Олександри Михайлович, Іванни Гриців (зберігач фондів музею та ведуча заходу), Галини Бабій, Галини Бойчун-Іванець, Віти Кавінської; із поетичним словом юної і талановитої Діани Нікіфорової; почути музичні композиції у виконанні Любові Шарко (вокалістка та солістка збаразького центру культури і дозвілля), Вероніки Лукаш, Анастасії Волошин, Софії Табаки та Юліани Шумелди, а також з чуттєвим декламуванням поезії сучасників у виконанні Софії Тхір, Уляни Телевяк та Вадима Лепіха.

Такий формат вшанування борців за Україну у Збаражі набуває популярності, адже з кожним роком до нього долучається все більше молоді як серед учасників, так і серед глядацької аудиторії.

На завершення присутні долучилися до флешмобу-реквієму «Вишита стрічка пам’яті. Збаражчина пам’ятає…»: тихою ходою вирушили на Алею Героїв, щоб пов’язати вишиту стрічку як символ нашої шани та вдячності за жертовність та молитвою до Господа вшанувати пам’ять загиблих.

І так трепетно злітав до піднебесся славень нашої держави під тремтіння синьо-жовтих та чорно-червоних стягів біля портретів мужніх воїнів, які так жертовно утвердили своїм чином слова «душу й тіло ми положим за нашу свободу…» І біля кожного тепер вишита стрічечка як символ нашої безмежної вдячності та шани за кожен наш прожитий день…

Іванна ГРИЦІВ

Фото: Богдан Кузьма