Відсвяткувала «Зоринка»

19 травня два ювілеї відзначила легендарна «Зоринка» – 45 років хоровій капелі та 30 років хоровій школі імені Ізидора Доскоча, яка пройшла шлях від гуртка, заснованого у 1980 році Ізидором Доскочем, до високопрофесійного колективу.

Нині справу видатного маестро продовжують віддані педагоги, тут щорічно опановують вокальну майстерність і гру на інструментах майже 300 дітей.

Під керівництвом диригентки, художньої керівниці Народної хорової капели «Зоринка», директорки «Дитячої хорової школи «Зоринка» імені Ізидора Доскоча», заслуженого працівника освіти України Анжели Доскоч вихованці здобули численні перемоги на всеукраїнських і міжнародних конкурсах, зокрема на Всесвітній хоровій олімпіаді в Австрії.

Спів «Зоринки» схвально сприймають у різних країнах світу. Зокрема, різдвяні виступи у храмах Італії, на найбільших площах Венеції, Риму, на площі святого Петра у Ватикані, за нього учасники «Зоринки» отримали подяку від Папи Франциска. Дуже багато приємних емоцій залишилося від співу у Стамбулі з нагоди іменин Вселенського Патріарха.

А яким насиченим і щирим був концерт до ювілейних дат «Зоринки», годі й казати. Святкове дійство стало своєрідним підсумком вже значної історії про наполегливу працю, унікальні таланти Тернопілля, про любов і патріотизм маленької зіроньки, яку виплекав Ізидор Доскоч і яка засяяла у небі над Тернопіллям, зрештою й над Україною…

На сцені було стільки талановитого різноголосся, що могли б позаздрити травневі птахи у парку «Сопільче». А ще були щирі емоції, незбагнена любов і спогади, якими ділилися вихованці, гості, друзі й теперішні творці історії великої дружньої родини. Мистецьке дійство прикрасили виступи Оксани Пекун, Лесі Горової, Романа Ясіновського, чоловічого хору «Дударики».

Усіх причетних до унікального явища, яким стала хорова школа «Зоринка», привітали начальник обласної військової адміністрації Тарас Пастух, керівництво обласної та міської ради, а також культурно-мистецькі діячі.

Тарас Пастух вручив відзнаку ОВА Анжелі Доскоч, а подяки: Ірині Гаврилюк, Ангеліні Богданенко та Олегу Кирилюку.

Редакція газети «Свобода» також вітає «Зоринку» із ювілеями та бажає нових творчих здобутків і перемог на прославу співучого Тернопілля.

В. КУЛИК