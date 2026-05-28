У Збаражі встановили синьо-чорний прапор на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників

26 травня у Сквері Героїв у Збаражі встановили синьо-чорний прапор, відомий як «Між небом і землею». Відповідне рішення ухвалила Збаразька міська рада.
Про подію повідомив міський голова Роман Полікровський.
Синьо-чорне знамено стало символом підтримки родин, чиї рідні зникли безвісти на війні або перебувають у російському полоні.
🕯️ Прапор нагадує, що жоден військовий не є забутим.
Громада вірить, що кожен зниклий захисник має бути знайдений, а полонений — повернений додому.
За словами Романа Полікровського, символіка прапора має глибокий зміст:
💙 Синій колір уособлює небо, світло та віру.
🖤 Чорний символізує невідомість, біль і тінь, яка впала на жовтий колір українського прапора.
Водночас громада переконана, що ця тінь є тимчасовою.
Під час встановлення прапора у Сквері Героїв відбулася спільна молитва.
Разом із родинами військових та священнослужителями учасники заходу молилися:
У громаді наголошують: біль родин, які чекають чоловіків, синів, братів і батьків, є спільним болем усіх мешканців.
🕯️ Підтримка, єдність та взаємна допомога залишаються важливою частиною життя громади в умовах війни.